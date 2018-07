McQueen: un nouveau regard sur la vie du hooligan de la mode

Des défilés démesurés

En 2001, McQueen entre chez Gucci et crée sa marque de prêt-à-porter féminin, puis sa gamme pour hommes. «Le plus grand défi a été de comprendre son immense créativité, dit Bonhôte. Il avait une énorme capacité de travail, il passait un temps fou dans son atelier. Rien n'échappait à ce perfectionniste. Il avait la volonté de choquer, de provoquer, de faire réfléchir.» Esthétiques et très théâtraux, ses défilés sont les plus courus et les plus démesurés. Pour la collection Highland Rape, par exemple, les mannequins défilent avec des vêtements tachés de sang et lacérés, et pour Plato's Atlantis, le dernier défilé du vivant du créateur, les femmes sont présentées comme des créatures mi-humaines.

Un départ qui blesse

Alexander McQueen suscitait de vives réactions. «Sa mort tragique, il y a déjà huit ans, a laissé un grand vide d'un point de vue artistique et créatif, mais aussi pour sa famille et ses amis», dit Peter Ettedgui.

Le fait qu'il soit mort d'une manière si tragique a rendu la tâche plus difficile aux réalisateurs, car le suicide du créateur est encore très présent dans l'esprit des gens qui l'ont connu. Certains proches n'avaient pas envie de se confier. «Beaucoup de choses ont été dites ou faites sur lui depuis sa mort, notamment des livres sensationnalistes, alors les gens étaient d'emblée très inquiets qu'on fasse un documentaire sur lui. On a dû gagner leur confiance.»

Une collection après l'autre

Le documentaire démontre aussi la pression de l'industrie de la mode, car à la fin de sa vie, Alexander McQueen créait plus de 14 collections par année, ce qui était surhumain. «On a montré la réalité de cet homme ultracréatif, qui travaillait sans cesse. Mais à la question: "Pourquoi créer tout cela?", il répondait que c'est parce qu'il était inquiet, raconte Peter Ettedgui. Comme il adorait ce qu'il faisait, ce serait facile de dire qu'il a été une victime du capitalisme et de l'industrie de la mode. Alexander était très dur envers lui-même et très ambitieux.»

Son héritage

C'est probablement le créateur de l'industrie qui est allé le plus loin visuellement et artistiquement. «Les générations actuelles sont inspirées par lui, par son génie créatif, son imagination, son côté subversif et provocant, et c'est pour cela qu'il a créé la fondation Sarabande, pour pouvoir aider financièrement les jeunes à vivre de leur créativité et à pouvoir devenir des artistes, explique Ian Bonhôte. McQueen voulait donner la chance à tous les jeunes de réussir dans le milieu des arts, car pour lui, la créativité était fondamentale.»

________________________________________________

En salle le 10 août.