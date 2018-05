D'un Deadpool à l'autre

Film d'antihéros par excellence de l'univers Marvel, Deadpool n'est pas le moins lucratif pour autant. Depuis sa sortie, en février 2016, le film a connu un succès phénoménal, de sorte que, sans surprise, sa suite est arrivée hier en salle. D'ailleurs, une réplique entendue dans le premier opus était prophétique à ce sujet: «It sounds like a fu**ing franchise.» Explications.

783 millions

Distribué par Fox, Deadpool a été lancé le 12 février 2016. Selon le site spécialisé Mojo, le budget de production du film a atteint 58 millions de dollars alors que les recettes au box-office ont explosé à 783 millions à l'échelle de la planète. C'est, toujours selon Mojo, un peu plus que le premier Guardians of the Galaxy (773 millions) sorti en 2014, mais moins que son «ami» Spiderman (880 millions), sorti en 2017.