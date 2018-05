Nouveau court pour le tandem Gagné-Roy

Les cinéastes Philippe David Gagné et Jean-Marc E. Roy, dont les courts métrages Bleu tonnerre et Crème de menthe sont allés à Cannes au cours des dernières années, ont tourné un nouveau film au cours des derniers jours: Forêt noire.

Coproduction du Québec et de la France, ce court métrage met en vedette Pascale Montpetit, Nadia Essadiqi (alias La Bronze), Fayolle Jean, Jean-Carl Boucher, Charli Arcouette et plusieurs autres comédiens québécois et français.

L'histoire se passe dans le département français du Jura où trois Québécois d'une même famille sont accusés de meurtre. À la demande du juge, qui veut éclaircir certains passages des événements, les accusés vont recréer le fil de cette journée fatidique.

«Le scénario du film, d'abord écrit par Daisy Sadler, nous a été transmis par Canal+ dans le cadre d'un atelier de travail, indique Jean-Marc E. Roy. C'est la première fois que nous travaillons à un projet sans partir de zéro.» Le scénario original était écrit pour la France. Les deux réalisateurs l'ont aussi adapté pour le Québec.

D'ailleurs, si l'action se passe dans le Jura, le tournage a eu lieu dans la région de Laterrière, au Saguenay, d'où MM. Roy et Gagné sont originaires. On prévoit une sortie en 2019.

Les deux cinéastes ont plusieurs projets, communs et individuels, en chantier. Ainsi, Jean-Marc E. Roy est en postproduction d'un documentaire sur André Forcier. La première sera présentée en septembre au Festival de cinéma de la ville de Québec.