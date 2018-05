Les Films Christal et Les Films Séville se séparent

L'entente de sous-distribution liant Les Films Christal et Les Films Séville depuis plusieurs années a pris fin le 31 mars dernier, a appris La Presse.

D'ailleurs, Christian Larouche (Christal) est sur le point de fonder une nouvelle entreprise de distribution à la tête de laquelle il se rendra au Festival de Cannes la semaine prochaine.

«Je ne suis pas surpris que ça vienne aux oreilles de journalistes, car ça fait un certain temps qu'on a décidé que ça ne fonctionnait plus», dit M. Larouche en nous confirmant la nouvelle.

«Nous avons mis fin à notre entente de façon amicale et à l'amiable. Nous allons continuer à travailler ensemble, mais de façon différente», explique Patrick Roy, président des Films Séville et d'eOne Canada, entreprise parapluie englobant Christal et Séville.

Hormis le fait qu'il nous a confirmé la nouvelle, Christian Larouche s'est fait avare de commentaires entourant ce changement, affirmant que les fils de son nouveau projet n'étaient pas encore tous attachés. Il n'a pas, par exemple, voulu nous donner le nom de la nouvelle entité.

Évidemment, les ententes déjà passées entre les deux parties seront honorées. Par exemple, Séville et Christal sont liées sur le film Avant qu'on explose de Rémi St-Michel (réalisation) et Éric K. Boulianne (scénario) tourné l'automne dernier, mais pas encore sorti en salle.

Difficultés financières

L'entente de distribution liant les deux parties découle de difficultés financières qu'a connues Christian Larouche dans le passé.

Il y a 10 ans exactement, en mai 2008, Christal Films s'était placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Des documents déposés en cour à l'époque indiquaient que l'entreprise avait une dette de 21,9 millions. Un arrangement avec eOne en mai 2009 avait permis à Christal Films de repartir sur de nouvelles bases. Par cette entente, Séville devenait sous-distributeur des oeuvres des Films Christal.

Qualifiant le modèle de cet accord d'unique, Patrick Roy n'a cependant pas voulu entrer dans les détails. Quant à M. Larouche, il n'a pas voulu s'attarder aux difficultés financières que son entreprise de distribution a connues dans le passé.

À noter que M. Larouche est aussi à la tête de Christal Films Productions, une entreprise qui est totalement indépendante des Films Christal et qui, comme son nom l'indique, fait de la production de films. Cette entreprise poursuit normalement ses activités.