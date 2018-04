Yves Bélanger, directeur photo de... Clint Eastwood!

À 88 ans, Clint Eastwood amorcera au début du mois de juin le tournage de The Mule, un film qu'il réalise, produit et dans lequel il tiendra le premier rôle. Le directeur photo québécois Yves Bélanger aura l'honneur de signer les images du prochain film de celui qui, depuis toujours, est une idole pour lui.

«C'est grâce à Steve Campanelli, que je connais depuis mes études à l'Université Concordia, avec qui je suis toujours resté ami, et avec qui j'ai travaillé sur Indian Horse», explique en exclusivité à La Presse celui qui a notamment travaillé avec Xavier Dolan (Laurence Anyways) et qui est le directeur de la photographie attitré de Jean-Marc Vallée depuis Dallas Buyers Club.

«Steve étant le cadreur de Clint Eastwood depuis 25 ans, il est souvent en contact avec lui. Là, son directeur photo habituel n'étant pas libre, mon nom lui a été suggéré. J'ai été très chanceux. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça se fera bientôt. C'est drôle, car on dirait que j'ai eu une intuition. On m'a proposé des projets intéressants pour l'été, mais je les ai tous refusés. J'ai bien fait, car je ne me serais pas vu refuser une proposition comme celle-là. Il faudra que j'enlève l'enfant en moi pour oublier qu'il est l'idole de ma jeunesse et qu'on l'imitait quand on jouait dans le garage! En plus, quand on travaille avec un réalisateur qui joue aussi le premier rôle, le directeur photo devient alors plus important, car il est alors vraiment le premier spectateur. On demande plus notre avis dans ce cas-là!»

Le tournage de The Mule commencera le 4 juin.