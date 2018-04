Sinemia démarre ses activités au Canada

Sinemia, fondée par l'entrepreneur turc Rifat Oguz, offre un service qui est, selon l'entreprise, plus durable et plus réaliste que celui offert par MoviePass, populaire auprès de plusieurs cinéphiles américains.

Alors qu'un abonnement de 9,95 $US par mois à MoviePass permet aux consommateurs américains d'aller voir une projection par jour dans un format régulier, Sinemia demande 10,99 $ pour deux films par mois, dont un dans n'importe quel format, excepté VIP. Même les billets dispendieux de 24,99 $ de Cineplex pour une projection 4DX en 3D sont inclus.

Il y a aussi une option pour trois films en un mois pour 15,99 $, ainsi que des aubaines pour un engagement d'une année au service. Après s'être abonnés, les clients reçoivent par la poste une carte avec laquelle ils peuvent acquérir des billets directement d'un exploitant de salles inscrit.

Sinemia compte aussi des activités en Turquie, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, où elle fait face à une poursuite pour violation de brevet.

Bonifier les revenus

En expliquant le modèle d'affaires, M. Oguz a indiqué que l'entreprise espérait bonifier ses revenus provenant des forfaits de billets avec des publicités sur son site internet, des ventes corporatives et, éventuellement, des ententes avec les exploitants de salles pour vendre du maïs soufflé et d'autres produits par l'entremise de son application.

«Notre objectif est de créer une plus grande économie avec un écosystème entier et nous obtenons une marge de profit de la combinaison de [toutes les sources de revenus]», a fait valoir M. Oguz.

Jusqu'à maintenant, bien que Sinemia offre des billets pour les projections de Cineplex, il n'y a pas de partenariat en vigueur avec la plus importante chaîne de salles de cinéma au pays.

«Nous n'avons aucune relation avec eux, alors nous ne sommes pas en position de discuter de leurs activités ici au Canada ou ailleurs», a indiqué la porte-parole de Cineplex, Sarah Van Lange, qui a décliné une demande d'entrevue.

Les cinéphiles canadiens ont discuté du lancement de Sinemia notamment sur Reddit et sur le site internet Redflagdeals.com, où une discussion a généré plus de 1000 publications.

La plupart des messages sont positifs, bien que certains critiquent le service à la clientèle, déplorant notamment avoir reçu un message de confirmation de commande en turc.