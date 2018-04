Catherine Beauchamp: pour ou contre

«J'ai pris la meilleure décision, dit-elle. Aujourd'hui, les femmes sont le sujet de l'heure; j'aurais eu l'air opportuniste si j'avais fait ce virage l'an dernier. Et j'ai redécouvert le plaisir de faire des entrevues. Le tapis rose, c'est parti d'un rêve, et je me suis donné les moyens de le réaliser à chaque étape, en m'entourant de personnes créatives.»

L'interdiction des égoportraits sur les marches à Cannes

Contre

«J'ai grandi avec le Festival de Cannes, ça va être la huitième année où j'y vais. C'est le tapis le plus célèbre au monde, à part peut-être celui des Oscars, et je trouve que ce n'est pas à leur avantage d'interdire les selfies, parce que tu veux que ce soit vu à travers le monde. Ce sont des gens comme tout le monde qui vont voir les films et qui montent les marches. Tu veux avoir un souvenir de ça, et la façon la plus simple est de faire un selfie, même si ça ralentissait le flux. Je trouve ça ridicule, c'est la pire décision qu'ils aient pu prendre.»

Les disparités de salaire entre acteurs et actrices

Contre

«Vraiment. J'ai appris dernièrement que Maripier Morin avait le même salaire que Jean-Philippe Dion [pour animer le gala Artis]. C'est la première question que j'ai posée. Avec tout ce qui se passe dans le monde, j'aurais été surprise d'apprendre le contraire. Moi, l'histoire de la reine dans The Crown qui est moins payée que son acolyte qui était plus connu avant de faire l'émission alors qu'elle a le rôle principal... Il faut absolument que les femmes soient payées à leur juste valeur. En 2018, après #metoo, il n'y a plus aucune raison qu'une femme soit moins payée qu'un homme, à travail égal.»

Les questions sur les robes sur les tapis rouges

Contre

«Moi, ça ne m'a jamais intéressée de faire ça, j'essaie toujours de trouver une question de contenu. Il y a des gens qui le font et qui le font bien, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je trouve ça très beau à regarder, cela dit, et je trouve ça le fun que tout le monde soit habillé chic pour un gala, mais de se définir par sa robe ou par sa commandite de vêtement, je trouve ça un petit peu mince.»

Le retour des Spice Girls

Pour

«Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais super excitée! Je ne sais pas si le résultat va être heureux, mais clairement, j'ai adoré les Spice Girls. Ce sont évidemment les précurseures du Girl Power. C'étaient des filles fortes qui s'assumaient, je pense que ça vient avec, et j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire sur scène. Je vais être dans la première rangée!»

Les personnalités qui font de la pub sur les réseaux sociaux

Pour

«... mais avec plein de bémols. Je trouve que ça devient aliénant, à un moment donné, quand ça ne devient que ça. Je viens de la pub et faire de la pub, selon moi, c'est normal pour un artiste. On peut gagner sa vie et payer son loyer, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand ton Instagram devient un panneau publicitaire, là, j'ai du mal parce que ce n'est plus crédible. Et il faut que ce soit clairement identifié comme une pub. C'est comme la chirurgie plastique: il faut l'utiliser avec parcimonie.»

Le changement de sexe

[Dans ses capsules La cabine rose, l'animatrice demande à des hommes quel type de femme ils seraient.]

Pour

«Si c'est ça le chemin pour que des gens soient bien dans leur corps, je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas un changement de sexe. Toutes les modifications au corps, si ça nous permet d'être mieux dans notre tête, je pense que c'est important de le faire. Par contre, il faut être certain que c'est le bon choix, qu'on est psychologiquement prêt à l'assumer, et savoir que ça vient avec beaucoup de jugements de valeur, car la société n'est pas encore complètement rendue là. Ça demande d'être fort.»