Les 50 ans de 2001: l'odyssée de l'espace

En parallèle avec Arthur C. Clarke

D'ordinaire, un film est l'adaptation d'un roman. Or, dans le cas de 2001: A Space Odyssey, le film a été créé en même temps que l'ouvrage signé Arthur C. Clarke. Ce dernier est d'ailleurs coauteur du scénario. Une nouvelle de Clarke intitulée The Sentinel, dans laquelle il est question d'un objet extraterrestre, une pyramide de cristal, abandonné sur la lune, serait en fait une des sources d'influence du film. À propos d'influence, Kubrick aurait aussi beaucoup aimé En route vers les étoiles, un long métrage de Pavel Klouchantsev sorti en 1957.

Une semaine chargée

La sortie du film de Kubrick est survenue à l'occasion d'une semaine chargée en Amérique du Nord. D'abord, le soir du dimanche 31 mars 1968, le président américain Lyndon Baines Johnson annonce qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat présidentiel aux élections de novembre. Le jeudi 4 avril, le leader noir Martin Luther King est assassiné à Memphis. Le même jour, à Cap Canaveral, a lieu le lancement de la mission, non habitée, Apollo 6. Puis, le samedi 6 avril à Ottawa, Pierre Elliott Trudeau remporte la course à la direction du Parti libéral du Canada et devient du coup (il sera assermenté le 20 avril) premier ministre du Canada.

Une ellipse mémorable

D'aucuns, chez les fans et experts du film, ont souligné au fil des ans une scène digne des plus belles ellipses de l'histoire du cinéma. Celle-ci se passe au début du film qui nous ramène, justement, au début de l'histoire de l'humanité. Un singe s'empare d'un gros os et s'en sert comme une arme contre un adversaire. Victorieux, il projette son outil au bout de ses bras. L'os monte, monte et monte dans le ciel puis, dans un clignement d'yeux, est transformé en vaisseau spatial.