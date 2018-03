Sur vos écrans

Alors que le dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, prend l'affiche, iTunes offre en achat cet intéressant documentaire de Susan Lacy sur le célèbre cinéaste qui a été présenté sur HBO. D'une durée de 2 h 28, Spielberg se livre beaucoup dans ce film, le tout accompagné de témoignages de ses collègues (Lucas, Coppola, Scorsese, etc.), de comédiens, et même de ses parents et ses soeurs, avec de chouettes images d'archives en prime. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne HBO, vous pouvez le regarder gratuitement dans son catalogue.

À TV5.CA ET SUR TOU.TV

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Les patronnes

Dans cette série documentaire de six épisodes de Laurence Davidson et de Camille Mongeau, des femmes de tête et à la tête de leur milieu expliquent ce qui les inspire. Le sous-titre étant À la recherche de Michelle Obama, les créatrices appliquent les six degrés de séparation qui séparent ces femmes de leur modèle commun. Parmi les participantes, on entendra Carolle Brabant, directrice générale de Téléfilm Canada, Nathalie Bondil, directrice du Musée des beaux-arts de Montréal, Caroline Codsi, présidente de La gouvernance au féminin, et Sévrine Labelle, PDG de Femmesor.

Depuis vendredi

SUR ABC

COMÉDIE DE SITUATION

Roseanne

Ça vous dit de retrouver la sympathique famille Conner ? Ceux qui ont suivi la comédie de situation Roseanne de 1988 à 1997 seront heureux d'apprendre qu'elle est de retour, près de 20 ans après la diffusion du dernier épisode ! De plus, toute la distribution originale est de la partie, ce qui veut dire que nous allons bien sûr revoir Roseanne Barr, mais aussi John Goodman, Sarah Gilbert, Sarah Chalke et Laurie Metcalf, entre autres. Cette nouvelle saison aura neuf épisodes.

Depuis le 27 mars

SUR TÉLÉ-QUÉBEC

DOCUMENTAIRE

Vol au-dessus de la Chine

En 1999, Yann Arthus-Bertrand nous faisait découvrir La Terre vue du ciel, un photoreportage unique qui a ouvert un sillon depuis grandement exploité pour des raisons évidentes : la perspective est saisissante. C'est aussi depuis les hauteurs que le National Geographic a filmé cet immense pays qu'est la Chine dans un documentaire que Télé-Québec présente en deux segments. Le premier est consacré aux traces du passé millénaire de ce pays sur le paysage et ses habitants. Le second, ancré dans le présent, propose un coup sur les impacts de l'industrialisation tant sur la nature que sur les populations.

Lundi 2 et mardi 3 avril à 20 h

- André Duchesne, La Presse