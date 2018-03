Le scénariste de Call Me by Your Name voulait de la nudité

Frédéric Murphy

La Presse La Presse

Lauréat de l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Call Me by Your Name, James Ivory aurait voulu voir de la peau dans le film réalisé par Luca Guadagnino, qui raconte les premiers émois amoureux d'un adolescent (Timothée Chalamet) avec un homme plus âgé (Armie Hammer).