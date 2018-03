Une bande-annonce pour la suite de Sicario

Denis Villeneuve n'est plus dans le décor, mais les producteurs ont sans doute voulu établir un lien très clair dans l'esprit des spectateurs.

La suite de Sicario s'intitule désormais Sicario: Day of the Soldado. Réalisé par Stefano Sollima, le film met en vedette Benicio Del Toro et Josh Brolin.

Une bande-annonce a été lancée plus tôt cette semaine. En salle le 29 juin.

> Visionnez la bande-annonce