Les doublés à la Cinémathèque québécoise

Pour célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, la Cinémathèque québécoise propose, jusqu'au 18 mars, le cycle Les doublés.

L'idée est simple: projeter chaque jour deux films d'un réalisateur qui a fait sa marque au grand écran. Ça a commencé samedi soir avec Mère et fils et Père et fils d'Alexandre Sokourov.

Suivront des soirées hommage à Terrence Malick, Mike Leigh, David Lynch et quelques autres.

cinematheque.qc.ca