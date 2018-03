Jean-Paul Belmondo de retour au cinéma ?

Selon le journal Le Parisien, Jean-Paul Belmondo se prépare à jouer dans une comédie signée par le réalisateur Fabien Onteniente (Camping, Disco), aux côtés d'Antoine Duléry et Benjamin Biolay. Ces derniers incarneront les fils du patriarche interprété par «Bébel». Le titre de travail de ce «road-movie» est Coup de chapeau et son tournage devrait débuter en août 2018. En entrevue en décembre, Antoine Duléry avait comparé le futur long-métrage à «une sorte d'hommage» à l'acteur légendaire, qui aura 85 ans le 9 avril prochain.

Le dernier premier rôle de Belmondo remonte à 2008, dans le remake français d'Umberto D, Un homme et son chien, de Francis Huster. L'acteur fétiche de la nouvelle vague (Pierrot le fou, À bout de souffle) revenait péniblement au grand écran, sept ans après avoir été victime d'un AVC.

En entrevue au Parisien, le 6 février dernier, lors de la cérémonie des prix Lumières de la presse internationale qui lui rendait hommage, Belmondo a confié qu'il a envie de jouer et qu'il tient toujours à participer au projet de Fabien Onteniente, malgré son âge et sa santé fragile. Toujours au même journal, Rémy Julienne, cascadeur et ami de Belmondo, a aussi confirmé que «Jean-Paul (Belmondo) est capable de se déplacer et tourner». «Il fait des phrases courtes, tout est un effort pour lui, mais il est capable de jouer.» À suivre.

- Source: Le Parisien