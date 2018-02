Gala Prends ça court!: le Noël des courts métrages

Prends ça court!, c'est d'abord un organisme qui, depuis 18 ans, favorise la production et la diffusion de courts métrages québécois. À l'origine, on se limitait à faire des projections mensuelles. Le gala est né il y a 15 ans d'un mélange de colère et de nécessité financière.

«Dans les festivals, les prix remis aux meilleurs courts étaient ridicules. Nous étions écoeurés d'avoir des prix de 250 piasses. Ça venait aussi avec le trophée le plus horrible. On voulait changer ça!», affirme le timonier de Prends ça court!, Danny Lennon.

C'est pour rigoler de ces horreurs que les gens de Prends ça court! ont créé la Coupe du court, genre de trophée de bowling de 1,2 m de hauteur. Les prix, eux, sont fort alléchants, que ce soit en argent ou en services. Depuis la création du gala, la valeur totale des prix a atteint 1,9 million de dollars.

De nombreux organismes et associations du cinéma et de la télévision s'associent chaque année à la soirée. C'est le cas de la coopérative Spira, de Québec.

«Je crois que nous sommes un des plus vieux partenaires et nous donnons un prix de 30 000 $ en location d'équipement», explique Catherine Benoit, directrice générale de la coopérative Spira.

Cette dernière n'a pas à chercher loin lorsqu'on lui demande si la remise de prix permet aux cinéastes d'approfondir leur travail.

«En 2015, notre prix avait été remporté par les réalisateurs de Bleu tonnerre, Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné. Avec ça, ils ont pu tourner Crème de menthe, que nous distribuons [rires] et qui est allé aux festivals de Cannes et de Clermont-Ferrand.»

Cette année, 42 films se disputeront 46 prix. Les nommés sont autant des oeuvres qui ont connu un beau parcours au cours de la dernière année que des films en début de carrière.