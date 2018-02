 L'avocat d'Harvey Weinstein affirme que plusieurs allégations ne sont pas fondées 

Un avocat du producteur hollywoodien disgracié Harvey Weinstein dit croire qu'une «enquête juste» du procureur général de New York prouvera que plusieurs des allégations contre son client ne sont pas fondées.

Associated Press NEW YORK

Le procureur général de l'État, Eric Schneiderman, a intenté une poursuite à Manhattan dimanche contre Harvey Weinstein et The Weinstein Company à la suite d'une enquête sur des allégations d'inconduite sexuelle.

Dans des documents de la Cour, Eric Schneiderman déclare que The Weinstein Company «a violé à plusieurs reprises le droit New Yorkais en ne protégeant pas ses employés contre le harcèlement sexuel, l'intimidation et la discrimination.»

Eric Schneiderman souligne aussi que toute vente de l'entreprise «doit assurer que les victimes seront indemnisées» et que les employés seront protégés.

Dans une déclaration dimanche soir, l'avocat d'Harvey Weinstein, Ben Brafman, a dit que bien que son client «n'avait pas un comportement irréprochable, il n'avait pas commis de geste criminel».

Plusieurs femmes, dont de nombreuses célébrités, soutiennent que Harvey Weinstein, producteur oscarisé, les a agressées ou harcelées sexuellement.