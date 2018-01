Un prochain film entièrement québécois pour Xavier Dolan

Ayant mis la touche finale à The Death and Life of John F. Donovan, son premier film anglophone, Xavier Dolan compte tourner l'automne prochain Matt et Max, un film entièrement produit au Québec et mettant en vedette des acteurs québécois. Le Hollywood Reporter a en effet révélé hier la teneur du nouveau projet du réalisateur de Juste la fin du monde.

Matt et Max, son huitième long métrage, est une histoire d'amitié construite autour d'un groupe de six hommes à l'aube de la trentaine, dont le rapprochement plus intime entre deux d'entre eux sèmera un certain trouble au sein du clan.Le cinéaste campera lui-même le rôle de Max et il y a de très fortes chances qu'Anne Dorval tienne le rôle de sa mère.

«Cela marquera le 10e anniversaire de notre rencontre, Anne et moi, depuis J'ai tué ma mère! fait remarquer Xavier Dolan, joint par La Presse hier en soirée. Il s'agit d'un rôle de soutien, et d'un type de mère très différent de J'ai tué ma mère et Mommy. Mais le rapport est encore extrêmement conflictuel. Le reste de la distribution sera annoncé ultérieurement, mais je peux dire que ce film sera réalisé entre amis.»

Des oeuvres marquantes

Xavier Dolan, qui célébrera son 29e anniversaire de naissance cette année, a été grandement marqué par Call Me by Your Name (Luca Guadagnino), God's Own Country (Francis Lee), ainsi que par Boy Erased, un film de Joel Edgerton dans lequel il tient un rôle, et dont le tournage a eu lieu récemment à Atlanta. Ces trois oeuvres ont en commun d'aborder le thème de l'amour entre hommes de façon très franche.

«J'ai ressenti un choc en voyant ces deux films-là, et aussi en lisant le scénario de Boy Erased. Ça a été comme un éveil. Je me suis aussi rendu compte que la vision que les gens de ma génération ont de l'identité sexuelle était confrontée à celle de la génération suivante. En côtoyant des amis plus jeunes, je me sens parfois en perte de repères face à ma propre vision de la sexualité. On vit aussi à une époque où l'on ressent une montée de l'intolérance, de la haine, ce qui crée, aussi, des mouvements de solidarité.»

«Quand j'ai vu Call Me by Your Name et God's Own Country, je me suis presque senti trop prude. J'ai maintenant envie d'une approche plus frontale.»

Matt et Max sera produit par Sons of Manual, la société que Xavier Dolan dirige, avec le concours de sa fidèle complice Nancy Grant. Le budget du film s'élèvera à 6 millions de dollars environ, et le projet sera déposé, si ce n'est déjà fait, auprès des institutions, Téléfilm Canada et la SODEC.

Quant à The Death and Life of John F. Donovan, aucune date de sortie n'a encore été fixée. Comme le film sera soumis au comité de sélection du Festival de Cannes, un lancement sur la Croisette reste dans le spectre des possibilités.