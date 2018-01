Le prochain film de Xavier Dolan sera québécois

Après la sortie de son premier long métrage en anglais The Death and Life of John F. Donovan , Xavier Dolan tournera un film au Québec, a annoncé The Hollywood Reporter .

Le scénario de Matt & Max serait terminé et il s'agirait d'une «combinaison entre l'esthétique de Tom à la ferme et l'énergie et l'esprit de Mommy», a dit Dolan au magazine américain.

Le réalisateur interprétera Max et il espère qu'Anne Dorval pourra jouer sa mère. Le tournage devrait avoir lieu l'automne prochain, au Québec.

The Death and Life oh John F. Donovan sortira plus tard cette année. Il met en scène Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates et Jessica Chastain.