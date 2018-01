Des avant-premières de MK2/MILE END

L'atelier de Laurent Cantet

Le nouveau film du réalisateur français Laurent Cantet, Palme d'or à Cannes en 2008 avec Entre les murs, ouvrira l'événement le 29 janvier. L'atelier raconte l'histoire d'une relation douce-amère entre une romancière parisienne et un jeune auteur dans un atelier d'écriture. En marge de la projection, le réalisateur québécois Kim Nguyen (Rebelle) tiendra un atelier de scénarisation.

Radiance de Naomi Kawase

Radiance (Vers la lumière), de la Japonaise Naomi Kawase, était en compétition officielle à Cannes en 2017, où il a obtenu le Prix du jury oecuménique. On y raconte l'histoire d'une jeune femme spécialisée dans la rédaction de commentaires cinématographiques pour personnes non voyantes et d'un vieux photographe en voie de perdre la vue.