Danny McBride jouera le fils de Crocodile Dundee

Trente ans après le premier Crocodile Dundee, dans lequel Paul Hogan se battait à mains nues contre des fauves et affrontait des malfaiteurs new-yorkais armé d'un spectaculaire couteau, un quatrième épisode est dans les tuyaux.

Dundee : The Son of A Legend Returns Home, attendu l'été prochain, mettra en scène Danny McBride dans le rôle de Brian Dundee, le fils jusqu'ici inconnu de Mick Dundee.

« Je ne vais pas vous mentir : être un vrai Crocodile Dundee, c'est à 95 % la tenue vestimentaire et 5 % être capable de rester sur ses pieds sans se casser la figure », a commenté l'acteur dans un communiqué rendu public par la maison australienne Rimfire Films, qui avait produit le film original ainsi que son deuxième épisode.

Paul Hogan, coréalisateur du premier film, était devenu une sensation mondiale en 1986 en incarnant Dundee, chasseur de crocodiles de l'Outback australien débarquant à New York coiffé de son inséparable chapeau Akubra et éprouvant quelques difficultés à s'adapter à la vie en ville. Il s'agit du plus grand succès commercial de tous les temps pour le cinéma australien.

« Crocodile Dundee est un film qui a surmonté l'épreuve du temps. Il a constitué un des moments décisifs de ma vie et une des réalisations dont je suis le plus fier », a déclaré Hogan.