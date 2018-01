Marion Cotillard: elle aussi

«Je croyais ne jamais pouvoir en parler un jour, a-t-elle confié. Maintenant, j'ai le sentiment que je peux le dire. J'ai vécu des choses qui m'ont fait mal et desquelles j'ai dû guérir.»

L'actrice, lauréate d'un Oscar grâce à La vie en rose, ne se reconnaît pas du tout dans la missive à contre-courant de l'affaire Weinstein, publiée dans Le Monde, signée par une centaine de personnalités féminines françaises, dont Catherine Deneuve.

«Au contraire, ce qui arrive maintenant est une grande révolution, aussi importante que nécessaire, a-t-elle déclaré, très émue. Réunissez 20 femmes et vous constaterez que la vaste majorité d'entre elles ont déjà subi du harcèlement et des agressions. Cela doit arrêter! Je souhaite une réconciliation entre les femmes et les hommes, tant dans notre société que dans celles où les femmes doivent vivre cachées et soumises aux hommes. Ce qui se passe présentement est un vrai point tournant. Il est important de soutenir cette libération de parole.»

L'admiration que porte Marion Cotillard pour Catherine Deneuve n'est cependant pas du tout entachée.

«J'aime Catherine. Je la soutiens dans sa liberté d'expression. Elle a reconnu avoir peut-être signé trop vite et elle a présenté ses excuses aux victimes. Elle ne s'est toutefois pas excusée auprès de tous ceux qui ont chié sur elle et j'estime qu'elle en a parfaitement le droit. Catherine Deneuve est une femme libre. On n'a pas besoin d'ajouter de la violence à quelque chose qui l'est déjà beaucoup.»

Woody Allen? Une expérience étrange...

Au cours de la conversation, Marion Cotillard a aussi parlé de son expérience «étrange» avec Woody Allen à l'époque du tournage de Midnight in Paris.

«Il a dit de belles choses sur moi mais je dois avouer qu'il est pratiquement le seul metteur en scène avec lequel je n'ai pas vraiment pu établir un lien, explique-t-elle. Sur le plateau, j'ai trouvé sa personnalité intéressante, mais l'expérience s'est révélée néanmoins bizarre. Honnêtement, je ne connaissais rien de sa vie personnelle à l'époque. S'il me proposait un rôle aujourd'hui - cela n'arrivera pas, mais si jamais -, j'y penserais vraiment à deux fois. Je devrais creuser en moi et m'informer avant de me commettre. À part lui-même et ses enfants, qui connaît vraiment la vérité? Il est difficile de se faire une opinion éclairée.»

Rappelons que dans la foulée de l'affaire Weinstein, Marion Cotillard avait déjà évoqué sur son compte Instagram les fois où, à plusieurs reprises, elle avait dû «confronter des prédateurs» au cours de sa carrière.