Le ruban blanc à la Cinémathèque et Tarkovsky au Parc

Le dernier Tarkovsky au Parc

Jusqu'au mercredi 17 janvier, le Cinéma du Parc propose plusieurs représentations du film d'Andreï Tarkovsky Le sacrifice. L'oeuvre de 1986 et restaurée en 4k est le film testament du grand cinéaste mort quelques mois plus tard. On y raconte l'histoire d'un écrivain qui, à l'annonce d'une catastrophe nucléaire imminente, prie Dieu d'épargner sa famille en lui offrant un sacrifice. L'opus a la cote 1 (chef-d'oeuvre) selon Médiafilm.