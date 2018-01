Rose McGowan apostrophe ses consoeurs

Trois semaines après avoir dénoncé le silence de Meryl Streep dans un tweet virulent, l'actrice a exprimé son mécontentement par rapport au fait de ne pas avoir été invitée à la soirée des Golden Globes: «Je peux parler seulement en mon nom, mais en plus de ne pas avoir été invitée aux Golden Globes, personne ne m'a demandé mon opinion à propos de Time's Up ni ne m'a demandé de signer la lettre», a écrit McGowan, qui sera au centre du documentaire Citizen Rose, sur les agressions sexuelles et le harcèlement à Hollywood.

«Et aucune de ces femmes dans leur belle robe noire n'aurait levé le doigt si nous ne l'avions pas fait», a-t-elle ajouté à propos des stars qui ont suivi le code vestimentaire suggéré.