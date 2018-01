Excellente année pour le box-office en France

Avec 209,2 millions d'entrées, la fréquentation des salles de cinéma en France arrive, en 2017, au troisième rang depuis 50 ans. C'est ce qu'a annoncé le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) au lendemain de la nouvelle année.

En tenant compte d'une compilation se terminant le 2 janvier, ce sont les films américains Star Wars - Les derniers Jedi et Détestable moi 3 qui occupent les deux premiers rangs. Suivent deux films français, la comédie Raid dingue de Dany Boon et Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson.

D'ailleurs, avec plus de 78 millions d'entrées, le cinéma français prend 37,4 % des parts de marché du box-office, une performance qualifiée de «beau succès» par le CNC.