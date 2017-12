Souvenirs de 2017: cinéma d'ailleurs

L'enveloppe, s'il vous plaîtWarren Beatty ouvre l'enveloppe, regarde le carton, hésite et se tourne vers sa partenaire Faye Dunaway qui, elle, le regarde d'un drôle d'air en se demandant ce qui se passe. Il lui montre le carton et l'interprète de Bonnie dans Bonnie & Clyde ne fait ni une ni deux et annonce le titre du lauréat de l'Oscar du meilleur film: La La Land! L'équipe du film de Damien Chazelle monte sur la scène du Dolby Theatre, mais la célébration sera de courte durée. Jordan Horowitz, le producteur de La La Land, a en effet dû révéler au micro qu'une erreur s'était produite et que le véritable lauréat était... Moonlight! La soirée a pris fin dans la plus totale confusion. Jamais une erreur aussi grave n'avait été commise dans la cérémonie la plus prestigieuse qui soit, laquelle sert de référence à toutes les autres. L'Académie affirme avoir pris les mesures nécessaires afin qu'une telle bourde ne puisse plus se reproduire. Mais quel coup de théâtre ce fut! - Marc-André Lussier

La note parfaite de Greta GerwigRotten Tomatoes est un agrégateur de critiques, qui fait la somme des bonnes et des mauvaises critiques, et dresse une moyenne. N'importe quel réalisateur qui obtient 90 % et plus pour son film peut sabler le champagne et remercier sa bonne fortune. Or, jusqu'à maintenant, aucun film n'avait jamais obtenu la note de 100 %.

Jamais avant Lady Bird, le charmant et touchant premier film de l'actrice Greta Gerwig. Telle une Nadia Comaneci du septième art, Gerwig n'a cessé d'accumuler les critiques élogieuses partout où son film a été présenté pour, au bout du compte, obtenir la note parfaite de 100 %. C'est amplement mérité pour ce film doux-amer et drôle, qui raconte les tribulations d'une ado rebelle incarnée par la merveilleuse Saoirse Ronan dans la Californie des années 90. Depuis cette note parfaite et son succès en salle, une pluie de prix s'est abattue sur un film qui se dirige vers plusieurs sélections aux Oscars. Un seul bémol, et il est de taille: même si Lady Bird est nommé dans plusieurs catégories, y compris meilleur film, aux Golden Globes et aux Independent Spirit Awards, on a oublié, volontairement ou pas, de sélectionner sa réalisatrice. Une note moins que parfaite pour un sexisme qui continue de régner sur le cinéma à Hollywood. - Nathalie Petrowski

L'émotion de Call Me by Your NameComme le nouveau film de Luca Guadagnino, remarquable à plus d'un titre, a pris l'affiche hier à Montréal, nous ne dévoilerons pas ici d'éléments importants du scénario. Sachez quand même que cette adaptation du roman d'André Aciman renferme plusieurs scènes marquantes, mais une seule, simplement, les résume toutes. Quand le film prend fin, la caméra reste sur Elio, un jeune homme qui, pendant le 17e été de son existence, a vécu un chapitre déterminant de sa vie. Dans cet épilogue, qui nous transporte quelques mois plus tard au beau milieu de l'hiver, le générique défile alors qu'Elio est rejoint discrètement par l'émotion de tout ce qu'il a vécu. La scène est totalement bouleversante. Timothée Chalamet, l'interprète d'Elio, y déploie alors toute la finesse de son jeu en faisant exister son personnage, seul devant le feu de foyer, comme habité par l'émotion pendant toute la durée du générique. Ce trait de mise en scène de Luca Guadagnino n'aurait pu être mieux choisi, car il traduit subtilement toute la charge émotionnelle de ce film d'exception. - Marc-André Lussier