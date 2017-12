Top 10 des meilleurs films de 2017

1 - Call Me by Your Name de Luca Guadagnino (Italie)

Puisque la critique de ce film est publiée aujourd'hui même, disons simplement que Call Me by Your Name laisse une trace indélébile, et habite le coeur et l'âme, même des jours après l'avoir vu.

2 - Dunkirk de Christopher Nolan (Royaume-Uni)

Dans ce film exceptionnel, Christopher Nolan plonge le spectateur au coeur de l'opération Dynamo, au cours de laquelle, à la fin du mois de mai 1940, 338 000 soldats alliés, pris en souricière, ont été évacués de la plage de Dunkerque pour regagner la côte anglaise. Le cinéaste, au sommet de son art, raconte cet épisode de la Seconde Guerre mondiale sur trois différents niveaux de temps et d'espace, sans que jamais le fil ne se brise. Il rompt aussi avec la tradition du genre en évitant les effets racoleurs et tout excès de sentimentalisme. Il donne à son film un impact d'autant plus saisissant, qui, en plus de redéfinir les standards, redonne foi en les vertus de l'art cinématographique.

3 - Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (États-Unis)

Le public nord-américain n'a pas été au rendez-vous autant que prévu, mais l'accomplissement de Denis Villeneuve n'en reste pas moins grand. Relevant avec brio un défi quasi impossible, du moins sur papier, le cinéaste québécois parvient à proposer un film de grande envergure dans lequel on retrouve sa griffe personnelle, sans que l'oeuvre d'origine ne soit trahie d'aucune façon. Mieux: ce nouvel opus vient même enrichir le premier long métrage. Trente-cinq ans après la sortie du film de Ridley Scott, devenu rapidement un point de référence dans le cinéma de science-fiction, la filiation entre les deux longs métrages ne pourrait être plus harmonieuse, tant sur le plan narratif que stylistique.