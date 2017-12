Souvenirs de 2017: cinéma d'ici

La touche Denis VilleneuveBlade Runner 2049 de Denis Villeneuve n'a peut-être pas connu le succès prévu. Encore qu'avec des recettes de 257 millions, le film soit loin d'être un échec.

Reste que l'aspect le plus intéressant du film demeure ces petites touches «villeneuviennes» qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et injectent un zeste de réalité quotidienne dans un genre qui ne l'invitait pas. Une des premières images de Blade Runner 2049, celle d'une soupe qui mijote sur le vieux poêle d'une ferme au milieu d'un désert cybernétique, en est l'illustration éloquente. Selon certains fans, la scène avait été coupée du premier Blade Runner. Villeneuve a choisi de la ramener et d'en faire l'entrée en matière d'un film qui bout doucement pendant 2 heures 40 minutes et qui réussit, à travers ses millions d'effets spéciaux, à ne pas complètement couper les ponts avec la réalité de la condition humaine. S'il y a une touche Villeneuve, c'est précisément là qu'elle loge. - Nathalie Petrowski

Henri Picard dans Les rois mongolsHenri Picard est une véritable révélation dans Les rois mongols, film de son père, le cinéaste et comédien Luc Picard (et de la comédienne Isabel Richer), autour des événements d'octobre 1970. Voilà un jeune talent comme on en voit peu souvent à l'écran, à la fois subtil et affirmé, et d'une grande justesse, ce qui est rare chez les acteurs au début de l'adolescence. Picard est excellent dans le rôle de l'aîné d'une bande d'enfants qui enlève une vieille dame dans ce film nostalgique, aux accents de Réjean Ducharme, empreint de tendresse et de références populaires de l'époque. S'il est un peu trop prévisible, le quatrième long métrage de Luc Picard, après L'audition, Babine et Ésimésac, a le charme d'un Stand by Me québécois. - Marc Cassivi

Patrick Huard et Michel Côté, rois du box-officeMichel Côté et Patrick Huard ont dominé le box-office estival québécois. De père en flic 2, une réalisation d'Émile Gaudreault, et Bon Cop, Bad Cop 2, réalisé par Alain DesRochers, occupent même, respectivement, les première et deuxième positions du palmarès de l'année, tout juste derrière Beauty and the Beast. De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2 ayant franchi la barre des 6 millions de dollars de recettes, le succès populaire devrait-il obligatoirement passer par la formule des suites? «J'espère que non! répond Michel Côté, vedette de De père en flic 2. Les premiers volets de ces deux films-là ont fait de plus gros scores encore et, pourtant, ils étaient tout à fait originaux. Quand est arrivée l'idée de De père en flic 2, j'étais convaincu qu'on ne ferait probablement pas la moitié du box-office du premier. J'avoue que devant l'ampleur de ce succès, je tombe un peu en bas de ma chaise!» - Marc-André Lussier