Ils nous ont quittés en 2017

Jeanne Moreau

Insoumise, insubordonnée, audacieuse, libre, tous ces qualificatifs ne parviendront jamais à cerner vraiment cette femme d'exception. Le fait est que, tant dans ses rôles que dans sa vie, celle que l'on appelait Jeanne n'a jamais suivi les règles habituelles, quitte à bousculer les conventions et les idées reçues. Elle s'est éteinte le 31 juillet, à l'âge de 89 ans.

Mireille Darc

Une spectaculaire robe noire, signée Guy Laroche, a immortalisé son image au cinéma. Mireille Darc a du même coup fait fondre Pierre Richard dans Le grand blond avec une chaussure noire (Yves Robert), devenant ainsi l'une des actrices les plus populaires du cinéma français à cette époque. Celle qui a déjà formé un couple mythique avec Alain Delon est morte le 28 août à l'âge de 79 ans.

Harry Dean Stanton

Il s'est éteint de la même façon qu'il a mené sa carrière au fil des six dernières décennies: avec discrétion. Harry Dean Stanton, mort le 15 septembre à l'âge de 91 ans, était spécialisé dans les seconds rôles au cinéma et à la télévision. Paris, Texas (1984) et Lucky (2017) restent ses deux plus hauts faits d'armes au cinéma.

Jean Rochefort

Il était l'une des figures les plus aimées du cinéma français. Jean Rochefort s'est éteint le 9 octobre à l'âge de 87 ans, emportant avec lui quelques-uns de nos plus beaux souvenirs cinématographiques, mais aussi une conception du charme et de l'élégance rieuse qui n'appartenait qu'à lui.

Danielle Darrieux

«J'ai bien abusé de la vie!», avait déclaré Danielle Darrieux dans une interview accordée au Paris Match en 2003. De façon unique, l'actrice a traversé en huit décennies - et 103 films - toutes les époques du cinéma français, jusqu'à prêter sa voix à la grand-mère de Persepolis. Danielle Darrieux a vécu plus que 100 ans. Sa vie a pris fin le 17 octobre.

Johnny Hallyday

Même si l'histoire retiendra davantage l'idole de la chanson que l'acteur, le cinéma a toujours fait partie du parcours de Johnny Hallyday. On l'aura vu cette année dans deux films: Rock'n roll (Guillaume Canet) et Chacun sa vie, le plus récent film de Claude Lelouch. Le 6 décembre, Johnny Hallyday a rejoint le clan des immortels.