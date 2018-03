Leur moment de 2017: Suzanne Clément

«Sans hésitation, le tournage que je viens tout juste de terminer à Paris. Il s'agit du film Le jeu, réalisé par Fred Cavayé, une adaptation du film italien Perfetti sconosciuti [Perfect Strangers de Paolo Genovese]. C'est une comédie noire où, lors d'un dîner, des couples d'amis s'adonnent à un jeu où chacun doit mettre son téléphone portable au milieu de la table, et chaque message qui entre doit être lu et partagé avec les autres. J'ai beaucoup apprécié le fait d'être allée en studio pendant sept semaines, et d'être toujours là avec des partenaires de jeu formidables: Bérénice Bejo, Doria Tillier, Vincent Elbaz, Roschdy Zem - qui joue mon mari -, Grégory Gadebois et Stéphane de Groodt.

«Pour moi, tout ça se rapprochait un peu du théâtre et j'avais l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes. Dans ce genre de scénario, tu es toujours dans l'action, même si la caméra n'est pas sur toi, et tu donnes à tes partenaires qui, ensuite, te redonnent quand vient ton tour. J'ai aimé les observer, partager avec eux, échanger sur nos méthodes de travail. Je me suis sentie vraiment privilégiée de faire partie d'un tel projet!»