Leur moment de 2017: Timothée Chalamet

Grâce au film Call Me By Your Name, le jeune acteur né d'un père français - et remarqué également dans les films Lady Bird et Hostiles - est la révélation du cinéma américain cette année. Son moment: La projection de Call Me By Your Name au festival de New York.

«Call Me By Your Name a été lancé au festival de Sundance au début de l'année et il a ensuite été présenté dans plusieurs festivals, dont celui de Toronto, mais je dois dire que le moment le plus marquant s'est déroulé au festival de New York, au mois de septembre. Lors de la projection de gala, on nous a amenés, Armie [Hammer], Luca [Guadagnino, le réalisateur] et moi, dans un espace de visionnement tout en haut et tout au fond de la salle pour regarder la fin du film. Quand le générique a pris fin, Armie et moi nous apprêtions à descendre pour participer à la séance de questions et réponses, mais on nous a arrêtés en nous disant qu'on devait attendre le spotlight.

«Spotlight? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On s'est retournés, et au même moment, un immense projecteur a été braqué sur nous. Ce fut un moment surréaliste et très fort, d'autant qu'on ne s'y attendait pas du tout!»

«L'accueil que les gens nous ont alors réservé était tout simplement renversant. Ce fut assurément le moment le plus intense que j'ai vécu en 2017. Quelques minutes plus tard, il y a eu un autre moment, un petit peu plus gênant celui-là, parce que je suis carrément tombé en bas de ma chaise pendant la séance de questions et réponses. L'émotion, sans doute!»