Leur moment de 2017: Robin Aubert

«À mon passage au Fantastic Fest d'Austin, au Texas, je me préparais à présenter mon film quand une des organisatrices est venue me dire qu'ils avaient changé la programmation à la dernière minute. Ah bon, OK ? Étant donné la demande élevée, le festival avait décidé de le projeter dans trois salles en simultané plutôt que dans une seule.

«Pendant les projections, je me promenais d'une salle à l'autre, un verre de blanc à la main, pour sentir le pouls. C'était étrange et en même temps magnifique comme feeling, parce que chaque salle avait son propre mood.

«Il y a une salle qui criait plus, l'autre riait plus fort et s'exprimait tout haut, tandis que la dernière était très attentive ; on aurait presque pu entendre une mouche voler.»

«C'est là que j'ai compris que chaque projection était unique et qu'un film vit différemment selon avec qui tu le regardes. Je suis parti avant la fin pour leur laisser un peu d'intimité. J'ai marché dans Austin jusqu'au Terry Black's BBQ, un must si tu aimes le ribs et le brisket. J'ai mangé comme un porc en pensant à ma blonde puis à mes enfants, repus et satisfait comme si j'étais sur le bord d'accoucher une vache.»