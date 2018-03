Leur moment de 2017: Denis Villeneuve

«Personnellement, le moment le plus marquant a été ce coup de fil que j'ai reçu du président de la Directors Guild Association, m'annonçant qu'Arrival me valait une place parmi les cinq finalistes pour le DGA Award de la meilleure réalisation de l'année. Nous étions en voiture. Tanya [Lapointe, sa conjointe] m'a passé le téléphone et on s'est arrêtés sur le bord de la route. Honnêtement, j'étais extrêmement ému. C'est l'un des plus grands moments que j'ai vécus dans ma vie.

«C'est beau parce qu'en plus, ce moment est super intime: tu as le patron de la DGA qui t'appelle personnellement pour te dire qu'il a une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quelque chose, car pour un cinéaste, une nomination à la DGA, c'est vraiment majeur. Rendu là, il m'importait peu de gagner ou pas, la nomination était déjà énorme. Je ne travaille pas à Hollywood depuis très longtemps et j'ai toujours un peu le sentiment d'y être en touriste. Mais de recevoir cet honneur de la part de mes pairs américains m'a donné l'impression que je faisais maintenant partie des leurs.»