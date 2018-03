Downsizing: sauvegarder la planète en rétrécissant les humains

Rapetisser pour réduire son impact sur l'environnement et vivre plus aisément, c'est le choix du personnage incarné par Matt Damon dans le film Downsizing, qui sort le 22 décembre en Amérique du Nord.

Dans un avenir pas si lointain, mis en scène par l'Américain Alexander Payne, les scientifiques sont parvenus à réduire les êtres humains à seulement 12,5 centimètres de hauteur.

Motivés par des aspirations écologiques et financières, Paul Safranek (Matt Damon) - un thérapeute désabusé mais bien intentionné - et son épouse Audrey (Kristen Wiig) décident de subir cette procédure de rétrécissement. Mais celle-ci change d'avis au dernier moment, laissant son mari vivre seul ses aventures en miniature.

Entre alors en scène Ngoc Lan Tran (Hong Chau), une employée de maison vietnamienne réduite de force après avoir été emprisonnée pour dissidence dans son pays d'origine. Elle a été amputée sous un genou à la suite de son entrée clandestine aux États-Unis, cachée dans un emballage de télévision.

Paul et elle se lient d'amitié, donnant au film une dimension romantique inattendue qui permet au réalisateur Alexander Payne d'explorer la recherche d'une vie meilleure avec le spectre d'une catastrophe environnementale en toile de fond.

Moins pire option?

Le réalisateur a expliqué récemment devant un public de Los Angeles que le processus de rétrécissement pourrait se révéler être la moins pire option pour l'humanité face aux défis écologiques, sans qu'il soit possible de déterminer s'il plaisantait.

«Ce n'est pas que je sois pessimiste, mais quand vous lisez le journal tous les jours - du moins, quand on avait l'habitude de le faire -, je ne peux pas penser à une autre solution», a-t-il relevé.

«Nous ne pouvons pas peupler les autres planètes et nous ne pouvons tout simplement pas attendre que tout le monde soit tué par le changement climatique, la guerre nucléaire, la famine», a poursuivi Alexander Payne, qui a retrouvé son collaborateur de longue date Jim Taylor pour écrire le scénario.

Le réalisateur deux fois oscarisé (The Descendants et Sideways) a salué la performance de Hong Chau - vue dans la série Big Little Lies sur HBO. Hong Chau, 38 ans, est d'ailleurs en lice pour plusieurs récompenses prestigieuses de Hollywood.

«Mes parents sont des réfugiés vietnamiens, ils sont venus ici et ne parlaient pas la langue et ils n'avaient aucun système de soutien. Nous sommes venus ici parce que nous avions un parrain familial à La Nouvelle-Orléans», a-t-elle raconté.

Le film de Paramount a obtenu un score de 62% sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.