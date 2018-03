Star Wars: des recettes de 450 millions depuis la sortie

Star Wars: The Last Jedi, le huitième épisode de la célèbre saga galactique de George Lucas, a engrangé 450,8 millions de dollars de recettes à travers le monde pour ce premier week-end d'exploitation, a annoncé son producteur et distributeur Disney lundi.

Le nouvel opus, réalisé par l'Américain Rian Johnson, a rapporté 220 millions de dollars en Amérique du Nord depuis sa sortie vendredi, et 230,8 millions dans le reste du monde.

Cette performance fait de Star Wars: The Last Jedi le cinquième film le plus lucratif de l'histoire pour son premier week-end exploitation. Fast & Furious 8, sorti en 2017, détient le record avec près de 530 millions de dollars de recettes, devant l'épisode précédent de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force.

Avec ses 220 millions de recettes aux États-Unis et au Canada, Star Wars: The Last Jedi signe la deuxième meilleure performance au box-office nord-américain pour un week-end d'ouverture, se classant là encore derrière son préquelle, Le Réveil de la Force.