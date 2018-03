Alain Chabat transporte la magie de Noël en Chine!

À titre comparatif, Star Wars: The Last Jedi sort aujourd'hui sur un «modeste» circuit d'environ 4150 écrans en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).

Selon Variety, la société Hishow Entertainment, qui s'est associée au China Film Group pour distribuer en Chine la comédie d'Alain Chabat, mise sur la popularité grandissante de la fête de Noël auprès des Chinois - au deuxième rang des plus populaires là-bas après le Nouvel An - pour attirer les foules.

En France, où le film est sorti le 6 décembre, Santa & Cie s'est hissé au deuxième rang du palmarès, tout juste derrière Coco.

Au Québec, Noël & Cie, sorti le même jour que dans l'Hexagone, occupe actuellement 56 écrans. Avec des recettes de 57 617 $ *, il s'est classé au septième rang du palmarès le week-end dernier.

* Source: Cinéac