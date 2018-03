Le parcours singulier de James Franco

Le clip Bound 3 (2014)

Recréant plan par plan le nouveau clip de Kanye West, Bound 2, James Franco et Seth Rogen deviennent « viraux » sur le web en élevant leur bromance à un niveau supérieur.

The Interview (2014)

Ce film d'Evan Goldberg, dans lequel James Franco retrouve Seth Rogen pour une histoire loufoque campée en Corée du Nord, s'est trouvé au coeur d'une controverse ayant grandement compromis la carrière du film, avec des menaces du gouvernement nord-coréen contre le studio Columbia Pictures en cas de diffusion du film.

Every Thing Will Be Fine (2015)

James Franco est venu tourner au Québec ce film très dramatique de Wim Wenders, dans lequel il donne notamment la réplique à Charlotte Gainsbourg et à Marie-Josée Croze.

The Disaster Artist (2017)

Lauréat du prix du meilleur film au festival de San Sebastián, The Disaster Artist a jusqu'ici obtenu le prix du meilleur scénario du National Board of Review, et James Franco a été sacré meilleur acteur aux Gotham Awards. L'acteur est en lice aux Independent Spirit Awards dans la catégorie du meilleur acteur.