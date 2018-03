Johnny Hallyday: le chanteur qui faisait du cinéma

Dans les années 60, le grand écran a même contribué à l'émergence de la rock star, un peu comme il l'a fait pour Elvis Presley en Amérique. D'où viens-tu Johnny?, par exemple, est un film qui sert de prétexte à mettre en valeur l'idole yéyé dans un western à la française parsemé de quelques chansons, dont l'une est chantée en duo avec Sylvie Vartan. La rencontre avec Claude Lelouch, au début des années 70, sera déterminante. Même si elle ne fut pas systématique, cette collaboration s'étalera néanmoins sur 45 ans, jusqu'à Chacun sa vie. Ce film, que le réalisateur d'Un homme et une femme a lancé cette année (notamment au festival Cinemania), restera le tout dernier dans lequel Johnny Hallyday a joué.

L'aventure c'est l'aventure

Claude Lelouch (1972)

Dans ce film devenu culte, Johnny Hallyday interprète son propre rôle et est pris en otage par des ravisseurs incarnés par Lino Ventura, Jacques Brel et Charles Denner. En plus de jouer dans le film, l'idole interprète évidemment la chanson thème.

Détective

Jean-Luc Godard (1985)

Le cinéaste de la nouvelle vague avait réussi un coup éblouissant en réunissant à l'écran Nathalie Baye, Johnny Hallyday et Claude Brasseur. Au Festival de Cannes, où Détective fut présenté en compétition officielle, la présence de ces vedettes fut du plus bel effet. On ne peut toutefois pas en dire autant du film...