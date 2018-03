Le réalisateur Bryan Singer congédié

Le réalisateur américain Bryan Singer a été congédié de l'équipe de tournage du biopic consacré au groupe Queen et à son chanteur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.

Le Hollywood Reporter a rapporté l'information hier soir, citant un porte-parole de la maison de production Twentieth Century Fox. Bryan Singer aurait omis de se présenter sur le plateau de tournage à plusieurs reprises.

Il aurait également entretenu des relations conflictuelles avec l'acteur Rami Malek, qui joue le rôle de Freddie Mercury dans le film.

Ce dernier se serait plaint de son comportement non professionnel au studio. Bryan Singer est connu pour la réalisation des films X-Men et The Usual Suspects.

La sortie de Bohemian Rhapsody est prévue pour décembre 2018.

- avec Associated Press