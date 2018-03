Greta Garbo dévoilée dans 36 lettres aux enchères

L'actrice suédo-américaine est restée une icône mystérieuse du cinéma jusqu'à sa mort en 1990, à 84 ans, ne se laissant que rarement approcher par les médias.

Admirée pour sa beauté, celle qui était surnommée «la Divine» avait mis un terme en 1941, à l'âge de 36 ans, à sa carrière cinématographique commencée 19 ans plus tôt en Suède.

«Jusqu'à sa mort en 1990, Garbo a vécu seule à Manhattan, sans s'être jamais mariée ou avoir eu d'enfant. Elle a refusé les interviews, autographes, premières et courriers de fans tout au long de sa vie», explique Sotheby's sur son site internet.

En revanche, «elle adorait écrire des lettres», ajoute la maison d'enchères, qui proposera à la vente 36 missives généralement non signées et adressées par la star à la comtesse suédoise Hörke Wachtmeister, à qui elle rendait visite lorsqu'elle retournait dans son pays natal.

À son amie, elle raconte, dans plus de 100 pages, principalement écrites en suédois, sa solitude, sa dépression, son mal du pays ainsi que son désir d'échapper à l'industrie du film et à sa propre célébrité.

«Je suis presque toujours seule et je me parle à moi-même. Je roule jusqu'à la plage pour m'y promener et c'est toujours merveilleux. Mais c'est tout», écrit-elle en 1939 depuis Beverly Hills où elle réside alors.

Née à Stockholm en 1905, Greta Gustafsson avait débuté au cinéma avec le film Pierre le vagabond du Suédois Erik Petschler en 1922.

Partie pour les États-Unis en 1925, Greta Garbo s'était imposée avec des films tels que Grand Hôtel (1932), La Reine Christine (1933), Anna Karénine (1935), Marie Walewska (1937) ou Ninotchka (1939).

Les lettres, ainsi qu'une centaine de photographies amateurs montrant Greta Garbo chez les Wachtmeister, sont estimées entre 15 000 et 20 000 livres.