Olaf se fait montrer la sortie

On lui reproche sa durée d'abord, qui rallonge grandement le temps passé au cinéma avec les enfants. Et de nombreux détracteurs ont accusé Disney d'utiliser cette tribune uniquement pour faire la promotion de Frozen 2, dont la sortie est prévue pour novembre 2019, plutôt que de s'en servir comme un lieu d'innovation et de création.

Cette décision du studio permettra par le fait même d'ajouter une séance de projection par jour à Coco.

Le somptueux et émouvant film de Pixar, qui se déroule le jour de la Fête des morts au Mexique, est champion du box-office depuis sa sortie il y a deux semaines.

Pour voir la bande annonce d'Olaf's Frozen Adventure: https://www.youtube.com/watch?v=hb8WDATVB6A