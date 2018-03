Titanic: ce que les critiques en ont dit

Demandez aujourd'hui aux critiques de cinéma ce qu'ils pensent de Titanic et il y a fort à parier que certains d'entre eux - sinon plusieurs - feront une petite moue en disant: «bof...». Pourtant, l'accueil critique lors de la sortie du film était on ne peut plus enthousiaste. Enfin, presque...

Une réalisation titanesque

«Titanic demeurera dans les annales hollywoodiennes comme un des films les plus impressionnants produits par les grands studios depuis des lunes. Rien, sans doute, ne peut justifier un budget de cette envergure, mais une chose paraît certaine: l'argent est à l'écran, comme on dit, et bien utilisé encore.» - Odile Tremblay, Le Devoir, 20 décembre 1997

Un spectaculaire film épique pour le XXIe siècle

«Un divertissement épique pour grand public, ce film est ce qu'Hollywood a produit de mieux depuis que le regretté David Lean a envoyé Lawrence en Arabie et Jivago en Russie. À titre d'expérience, elle atteindra ceux qui le voudront de manière aussi profonde.» - John Griffin, The Gazette, 19 décembre 1997

Une fresque éblouissante

«On retiendra surtout la grande maîtrise de James Cameron qui, pendant les trois heures et quart que dure le film, ne perd jamais le spectateur de vue. Les effets - impressionnants il va sans dire - ne jettent ainsi jamais de poudre aux yeux. Et ne sont là que pour faire évoluer le récit. Le souffle de la mise en scène impressionne tout autant...» - Marc-André Lussier, La Presse, 20 décembre 1997

Titanic, l'amour à bord

«C'est vrai, nous voilà ravis, embarqués, émus, ensorcelés. Et que celui qui n'a jamais rêvé de se dresser à la proue du Titanic pour y hurler "Je m'appelle Jack, je suis le roi du monde!" n'aille surtout pas voir ce film.» - Gérard Lefort, Libération, 7 janvier 1998

Entre Belfast et New York, le plus beau mélodrame du monde

«Un chef-d'oeuvre des années 90, avec sa part de naïveté, sa peur du cynisme, sa maîtrise, avec la dose de paranoïa qu'elle diffuse, et la démesure technologique qui en fait ce que Hollywood peut nous offrir de mieux aujourd'hui.» - Samuel Blumenfeld, Le Monde, 8 janvier 1998

DiCaprio est le ballast de Titanic

«L'élément le plus réjouissant du film est de voir un acteur mesurant 5 pi 9 po voler une production épique de 200 millions de dollars d'un bateau de 800 pi!» - Gene Siskel, Chicago Tribune, 19 décembre 1997

«Dans la tradition des films épiques hollywoodiens, Titanic est impeccablement fabriqué, intelligemment construit, solidement interprété, et envoûtant.» - Roger Ebert, Chicago Sun Times, 19 décembre 1997

Le Titanic coule de nouveau

«Vous en pleurez presque de frustration. Ce qui fait monter les larmes est l'insistance de James Cameron à croire que l'écriture de ce genre de films fait partie de ses capacités. Non seulement ce n'est pas le cas, mais il ne s'en approche même pas.» - Kenneth Turan, Los Angeles Times, 19 décembre 1997