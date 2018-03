Box-office: Disney dépasse encore les 5 milliards

C'est grâce à Thor: Ragnarok, créé par Marvel, sa filiale usine à superhéros, que les studios Disney vont ainsi entrer dans l'histoire de la distribution.

Pour autant tout n'est pas rose dans l'empire Mickey, qui a déçu les investisseurs en affichant des résultats du 4e trimestre en-deça des attentes parce que ses studios ont fait nettement moins bien que l'année précédente sur la même période.

Mais le géant du divertissement compte sur une nouvelle trilogie Star Wars, l'entrée dans le streaming pour concurrencer Netflix et Amazon et des innovations dans les séries télé pour se reprendre.

Le troisième opus des aventures du Dieu nordique est en passe d'atteindre les 800 millions de dollars au box-office mondial, ce qui fait que Disney a engrangé pour jusqu'ici cette année 1,8 milliard dans les salles obscures en Amérique du Nord et 3,2 milliards dans le reste du monde.

Et tout cela sans les recettes du nouveau volet de la saga intergalactique Star Wars, Les derniers Jedi, qui doit sortir sur les écrans à la mi-décembre et sauf immense surprise faire exploser le box-office et gonfler encore les comptes 2017 de Disney.

Tout le monde s'attend à ce que le film domine le box-office le week-end de sa sortie mais aussi qu'il franchisse la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde.

En 2016, les cinq principaux studios de l'empire Disney (Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios et Lucasfilm) ont chacun sorti des films qui ont permis à la franchise d'engranger 7 milliards de dollars. Une première dans l'industrie du cinéma.

Cette année c'est la nouvelle version de La Belle et la Bête avec Emma Watson qui a été le moteur du succès avec 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Marvel a aussi battu des records avec un joli doublé de plus de 100 millions de dollars engrangés lors du week-end de sortie en Amérique du Nord pour Spider-Man: Homecoming et pour Les gardiens de la Galaxie 2.

Ces trois films ont passé la barre des 800 millions de dollars de recettes mondiales.

Le dernier né de Pixar, Coco fait aussi une très belle carrière avec 180 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie.

Moana et Rogue One: A Star Wars Story sortis en fin d'année 2016 ont encore contribué pour 561 millions de dollars au pactole de 2017.