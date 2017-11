Tout le catalogue de K-Films Amérique en ligne

On profitera ainsi de la sortie prochaine, le 5 décembre, de Le problème d'infiltration (Robert Morin) en DVD et en VSD (vidéo sur demande) pour aussi rendre disponible, de façon progressive, l'intégralité du catalogue de la société sur sa nouvelle chaîne Vimeo.

«Nous prévoyons ajouter deux ou trois nouveaux titres par semaine, jusqu'à ce que notre catalogue entier soit accessible aux cinéphiles», a déclaré Louis Dussault, président de la société.

Un catalogue volumineux

Fondé en 1994, K-Films Amérique est un distributeur indépendant montréalais, spécialisé dans le film d'auteur d'ici et d'ailleurs. Son catalogue comprend notamment J'ai tué ma mère, le premier long métrage de Xavier Dolan, ainsi que plusieurs films québécois (Camion, Ceci n'est pas un polar, La neuvaine, Boris sans Béatrice...).

On y trouve aussi plusieurs titres internationaux (12:08 à l'est de Bucarest, Ivre de femmes et de peinture, Heli, et pratiquement tous les longs métrages d'Emmanuel Mouret). En tout, une soixantaine de titres de répertoire seront progressivement offerts aux cinéphiles.

Consultez le site de K-Films Amérique: vimeo.com/kfilmsamerique/vod_pages