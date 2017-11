Téléfilm Canada accroît son soutien à la relève

Téléfilm Canada financera plus de 50 films chaque année dans le cadre du Programme de production à microbudget, ce qui représente plus du double du nombre de projets de la relève financés jusqu'ici.

Téléfilm, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, accordera aussi un «financement automatique» à la deuxième oeuvre de cinéastes dont le premier film aura été «récompensé sur la scène internationale».

Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de changements apportés au Programme de production à microbudget, soutenu par le Fonds des talents depuis sa création il y a cinq ans. Ce programme s'appellera désormais Talents en vue.

Téléfilm a aussi annoncé que les réalisateurs d'un court métrage «ayant obtenu un prix dans un festival international sélectionné» auront désormais accès automatiquement à du financement pour produire leur premier long métrage par le biais du programme Talents en vue.

On annonce aussi que de nouveaux «partenaires désignés» seront ajoutés «pour mieux rejoindre les créateurs de toutes les régions et encourager une participation plus diversifiée» au programme. Le mentorat sera par ailleurs favorisé: d'anciens finalistes agiront à titre de «guides et de conseillers» auprès des nouveaux finalistes, «dans le but d'augmenter leurs chances de succès».

Téléfilm Canada donnera plus de détails sur ces changements lors de son assemblée publique annuelle, mardi, à l'Université Ryerson, à Toronto.

Selon Carolle Brabant, directrice générale de Téléfilm Canada, le Programme de production à microbudget a permis depuis cinq ans «de financer 73 projets qui ont remporté quelque 90 prix», grâce à des dons privés totalisant 15 millions $.

Le président du Fonds des talents, Hartley T. Richardson, indique que depuis son lancement, le programme «a obtenu un appui substantiel de grandes entreprises canadiennes, dont ses principaux partenaires, Bell Média et Corus Entertainment». L'expansion du programme est «l'occasion idéale pour le Fonds d'attirer plus de partenaires», a-t-il souhaité.