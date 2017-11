La comédie musicale Come From Away au grand écran

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2

La comédie musicale canadienne Come From Away sera portée au grand écran. Ce spectacle raconte l'accueil que la population de Gander (Terre-Neuve) a accordé à des milliers de passagers dont les avions ont dû y faire escale, après les attentats du 11 septembre 2001. C'est la Mark Gordon Company qui financera et produira le film.