Le Festival du film de Moscou devancé pour cause de Mondial

La 40e édition du Festival international du film de Moscou se tiendra en avril et non en juin comme prévu initialement pour ne pas concurrencer le Mondial-2018 de football, a indiqué mardi son directeur.

L'édition 2018 du Festival aura ainsi lieu du 19 au 26 avril, selon son directeur, le cinéaste Nikita Mikhalkov, cité par l'agence TASS.

«Il est impossible d'organiser le festival lors du championnat. Cela reviendrait pour les spectateurs à se déchirer (entre les deux événements) et pour nous à chercher sans arrêt quel film passer lorsque joueront des équipes populaires», avait-il expliqué récemment alors que l'idée d'un report était discutée.

Devenu régulier depuis 1959, le Festival international du film présente tous les ans dans la capitale russe une compétition souvent dominée par les titres provenant d'Europe de l'est, ainsi qu'une importante sélection de long-métrages, documentaires et courts métrages russes et étrangers.

Soutenu par la Fédération Internationale des Associations de producteurs de films (FIAPF), ce festival a accueilli l'été dernier près 80 000 spectateurs.

La Coupe du monde de football qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet, notamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg, va chambouler la vie quotidienne des Russes.

Vendredi, l'Union russe des étudiants a protesté contre l'intention des autorités de raccourcir l'année universitaire dans les villes hôtes pour permettre aux forces de police d'être hébergées en résidence universitaire.

Le maire de Kaliningrad, l'une des villes hôtes, n'avait pour sa part pas hésité en octobre à demander à ses habitants de déserter la ville pendant le Mondial-2018 et de «ne pas frapper» les supporters étrangers.