Affaire Weinstein: un enquêteur spécialisé assigné

Le procureur de Manhattan Cyrus Vance a assigné un enquêteur spécialisé dans les crimes sexuels au cas du producteur Harvey Weinstein, accusé par environ 100 femmes de harcèlement, agressions sexuelles et viols, a indiqué vendredi une porte-parole à l'AFP.

Agence France-Presse New York

L'information intervient quelques heures après que l'actrice Paz de la Huerta a affirmé jeudi au site du magazine Vanity Fair que le magnat hollywoodien l'avait violée à deux reprises à New York en 2010.

Interrogée quant au nombre d'incidents et de victimes présumées auxquels s'intéresse le procureur, la directrice des communications Joan Vollero s'est refusée à donner toute précision.

Outre l'agression présumée de Paz de la Huerta, au moins deux autres agressions présumées liés à Harvey Weinstein ont eu lieu à New York.

Mi-octobre, quelques jours après les révélations du New York Times sur Harvey Weinstein, qui ont déclenché depuis un raz-de-marée, la police de New York avait indiqué avoir ouvert une enquête sur une agression sexuelle présumée remontant à 2004 et commise par le producteur.

Selon la presse new-yorkaise, il s'agissait d'un incident dont aurait été victime Lucia Evans, qui a affirmé dans un article choc du magazine The New Yorker avoir été violée par Weinstein.

En 2015, la police de New York avait ouvert une enquête après un dépôt de plainte par une mannequin italienne, Ambra Battilana Gutierrez, affirmant que Harvey Weinstein l'avait agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel.

Les policiers avaient réalisé un enregistrement d'une conversation entre le géant d'Hollywood et la jeune femme, lors de laquelle il tentait de l'attirer de nouveau dans sa chambre avec insistance, ce qu'elle avait refusé.

À l'issue de l'enquête, le procureur de Manhattan Cyrus Vance avait décidé de ne pas poursuivre, estimant que les éléments de preuve étaient insuffisants.