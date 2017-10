La promesse de l'aube, le film

L'actrice Charlotte Gainsbourg a partagé hier sur sa page Facebook la bande-annonce officielle du film La promesse de l'aube, qui prendra l'affiche le 20 décembre en France - on ne sait pas encore s'il sera distribué au Québec.

Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney incarnent le duo mère-fils inoubliable du roman de Romain Gary, dans ce film réalisé par Éric Barbier.

Si cette production est à la hauteur du chef-d'oeuvre de l'écrivain, il faudra certainement sortir les mouchoirs, puisque l'histoire raconte la relation intense et fusionnelle d'un enfant et sa mère, deux immigrants qui n'ont que l'un et l'autre pour survivre en France.

Et Nina a pour son fils les aspirations les plus folles, qu'il voudra toutes combler.