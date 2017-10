Un film sur la vie de Vivien Leigh

Chantal Guy

Selon le magazine Variety, Michael Zam et Jaffe Cohen, les scénaristes derrière la minisérie Feud - Betty et Joan de Ryan Murphy, pour laquelle ils ont reçu un Emmy, travaillent à un film biographique sur la vie de Vivien Leigh, l'interprète de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent et de Blanche DuBois dans Un tramway nommé Désir.