Yan England et Léa Pool primés

Dans ce festival allemand où le cinéma québécois est souvent mis en valeur, le film de Yan England a décroché le prix Michel.

Il s'agit d'une récompense remise par un jury formé d'enfants, dont le mandat est de choisir le meilleur film parmi ceux leur étant destinés, un peu sur le même modèle que la section Génération du festival de Berlin.

Ce prix est accompagné d'une bourse de 5000 euros (environ 7500 $).

Par ailleurs, signalons aussi une distinction attribuée à Vancouver à Et au pire, on se mariera. Léa Pool a en effet obtenu l'Artistic Merit Award, décerné chaque année par l'association Women in Film and Television Vancouver à la réalisatrice d'un film canadien sélectionné au festival de Vancouver.