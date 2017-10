Blade Runner 2049 au sommet du box-office

L'histoire se déroule une trentaine d'années après les événements du premier film, à la fin duquel le Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford) parvenait à éliminer une bande de Réplicants, des êtres humanoïdes, à l'exception de l'une d'entre eux, Rachel.

On y retrouve Harrison Ford, aux côtés de Ryan Gosling alias officier K - un réplicant de nouvelle génération -, sous la direction du Québécois Denis Villeneuve dont le nom avait été suggéré par Ridley Scott pour réaliser cette suite, dont il est coproducteur et coscénariste.

En trois jours, le film a rapporté 31,5 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Selon Paul Dergarabebian de ComScore, le premier volet avait encaissé au total 27,58 millions de dollars dans les salles en 1982.

Il devance un autre nouvel entrant dans le classement : The Mountain Between Us, de Hany Abu-Assad dans lequel deux inconnus - Kate Winslet et Idris Elba - tentent de s'en sortir après l'écrasement de leur petit avion au milieu d'une chaîne de montagnes enneigées avec peu d'espoir d'être secourus. Il a récolté 10,1 millions de dollars sur le week-end.

Le film d'horreur It, adapté d'un livre du maître de l'épouvante Stephen King, est troisième avec 9,6 millions de dollars, soit 304,9 millions en cinq semaines.

Les spectateurs de ce film auront peut-être apprécié le plus enfantin My Little Pony : The Movie pour se détendre un peu. Ce long-métrage d'animation fait son entrée à la quatrième place du box-office avec 8,8 millions de dollars.

Avec toutes ces sorties en salles, le film d'action Kingsman : The Golden Circle a chuté de la première à la cinquième place avec des recettes de 8,1 millions de dollars en trois jours et 80 millions de dollars en trois semaines.

Voici la suite du top 10 :

6 - American Made, avec Tom Cruise (8 millions, soit 30,4 millions en deux semaines).

7 - The LEGO Ninjago Movie (6,7 millions, soit 43,8 en trois semaines)

8 - Victoria and Abdul de Stephen Frears, avec Judi Dench et Ali Fazal (4,1 millions, soit 5,9 millions en trois semaines)

9- Flatliners - remake du film éponyme de 1991 avec Julia Roberts, Kiefer Sutherland et Kevin Bacon - (3,8 millions, soit 12,3 millions en deux semaines)

10 - Battle of the Sexes (2,4 millions, soit 7,7 millions en trois semaines)